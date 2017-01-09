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Пес погибшего при теракте в Измире полицейского ждет его на месте гибели

09.01.2017 21:31
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Пес погибшего при теракте в Измире полицейского ждет его на месте гибели

Собака не может смириться со смертью своего хозяина.

В Измире собака полицейского, погибшего в результате теракта 5 января, ждет его на месте гибели. Пес по кличке Зейтин тоскует по своему хозяину, пишет Hurriyet Daily News.

Друзья погибшего полицейского рассказали, что мужчина очень любил животных и относился к ним так же, как и к людям.

Напомним, возле здания суда в городе Измир, что на западе Турции, взорвался заминированный автомобиль.Жертвами этого нападения стали полицейский и сотрудник суда.

Полиция Турции в результате перестрелки ликвидировала двоих террористов.

Всего террористов было трое. У одного из убитых на теле была бомба. Третий террорист смог сбежать, сейчас его разыскивают.

Именно в Измире турецкая полиция задержала 40 человек, подозреваемых в связях с запрещенной группировкой ИГИЛ. Облавы проводятся в рамках следствия по делу о нападении на стамбульский клуб в новогоднюю ночь.

 

Источник:  segodnya.ua.




Теги: Донбасс, собака, теракт, полицейский
 
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