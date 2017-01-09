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Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом
До официального вступления Дональда Трампа на президентскую должность, глава Кремля Владимир Путин с ним встречаться не будет.
Как передает replyua.net, об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что только после того, как победитель президентских выборов в США полноправно вступит в свои права, можно будет начинать подготовку к встрече лидеров обеих стран.
Кроме того, Песков заявил, что российские власти пока не думали, каким должен быть формат этой встречи.
Стоит отметить, что 6 января текущего года в стенах американского конгресса состоялось формальное утверждение результатов выборов президента страны, в которых победа досталась представителю Республиканской партии Дональду Трампу.
Церемония его инаугурации на наивысшую государственную должность состоится 20 января 2016 года. Примечательно, что будущий лидер США уже официально заявил, что отказывается от сотрудничества с ведущим Чарлзом Бротнамом, являющимся постоянным диктором на инаугурации последних 11 президентов США в течение 60 лет.
Данная новость сильно огорчила диктора, так как он ранее уже начал активно готовить речь для церемонии инаугурации Трампа.
Источник: from-ua.com.
Теги: США, Донбасс, президент, Путин, встреча
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