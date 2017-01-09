- При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы21:48
- Пес погибшего при теракте в Измире полицейского ждет его на месте гибели21:31
- Китай планирует забрать у России территории — эксперт20:40
- Стало известно, кто может приехать на инаугурацию Трампа вместо Путина19:02
- Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за еще один высокий пост – СМИ18:51
- Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом18:38
- Слухи об Украине в израильском МИД неутешительны18:25
- Инаугурация Трампа прервет 60-летнюю традицию18:10
- В Германии допускают распад ЕС17:38
- С 9 января в Беларуси будет действовать безвиз со странами Евросоюза и США17:10
При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы
Когда участники похода начали свое восхождение, начался сильный ветер, а температура воздуха резко понизилась.
Во время восхождения на вулкан Акатенанго в Гватемале из-за резко понизившейся температуры погибли как минимум три туриста.
Всего на вулкан поднимались две туристические группы. В одной из них погибли две женщины и мужчина, двоих удалость спасти. Из второй группы пока удалось спасти только 55-летнюю женщину. Где находятся еще три туриста, пока не установлено.
Трагически закончившийся поход стартовал утром 7 января.
Когда туристы начали свое восхождение, начался сильный ветер, температура воздуха резко понизилась. Это привело к осложнениям со здоровьем всех участников похода.
При этом ветер сорвал установленные туристами палатки, так что им было негде укрыться от непогоды, сообщает местный портал Prensa Libre.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Гватемала, вулкан, туристы
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- Перевозчики подготовили предложения, как убрать очереди на блокпостах и избежать социального бунта
- В Азовском море произошло извержение вулкана (ВИДЕО)
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- "Не может быть альтернативы царю-батюшке", - журналист о "перевороте" в "ЛНР"
- Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает19:30
- Двое жителей Краматорска стали жертвами мошенников и лишились 50 000 гривен19:15
- Тымчук раскрывает схему поставки РФ на Донбасс нового вооружения15:25
- У СБУ розповіли, як бойовики отримували українські виплати14:42
- Боевик расстрелял подчиненного из пулемета14:29
- Житель Лисичанска в Рождественский сочельник украл дверь в местной церкви13:25
- У "ДНР" заявили, що будуть відкривати свої "ланки" в містах України13:15
- Население «ЛНР» массово меняет гривны на российские рубли09:50
- Война на Донбассе: ранены солдаты ВСУ09:47
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо07:15
- При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы21:48
- Пес погибшего при теракте в Измире полицейского ждет его на месте гибели21:31
- В Житомире муж убил жену и пытался покончить с собой21:15
- В Запорожье влюбленная пара заманивала парней на свидания20:55
- Китай планирует забрать у России территории — эксперт20:40
- Меджлис: Крым в любом случае будет в составе Украины20:20
- На Хмельнитчине родители заперли в квартире маленьких детей и пропали 19:58
- Лютые морозы отпустят Украину19:42
- Поклонники «ДНР»: Клоун Захарченко не радует, Россия унижает19:30
- В Запорожье и области для переселенцев есть 282 свободных места. Контакты19:20
- Колбасные изделия с ядом: украинцев травят не один месяц22:30
- Экономический прогноз на три месяца18:13
- Не дороже денег. О чем стоит помнить, проклиная Савченко и Медведчука09:34
- В этом году подорожают свет, вода и газ, – эксперты08:15
- Ушлепков расстреляем первыми: Портнов выложил «запись Пашинского». ВИДЕО07:06
- Загадить всё: как РФ рвется в Арктику. Аналитика ИС06:57
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Родителям погибшего запорожского воина пришло загадочное письмо
- В Донецк возвращается "Ежовщина"
- Переселенцев снова ожидают изменения в плане учета и не только
- Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина
- "Власти ДНР" напомнили владельцам машин о перерегистрации, номера могут оставлять и украинские
- Партизаны начали «мочить в сортире» боевиков «ДНР»
- Тарифы 2017: Гройсман обрадовал украинцев
- Силы АТО ожидают серию массовых увольнений из ВСУ
- Украине нужно готовить армию к широкомасштабному наступлению Путина: "Запад не сможет помочь"
- Жители «республик»: Мы становимся посмешиищем для укропов