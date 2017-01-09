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При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы

09.01.2017 21:48
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При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы

Когда участники похода начали свое восхождение, начался сильный ветер, а температура воздуха резко понизилась.

Во время восхождения на вулкан Акатенанго в Гватемале из-за резко понизившейся температуры погибли как минимум три туриста.

Всего на вулкан поднимались две туристические группы. В одной из них погибли две женщины и мужчина, двоих удалость спасти. Из второй группы пока удалось спасти только 55-летнюю женщину. Где находятся еще три туриста, пока не установлено.

Трагически закончившийся поход стартовал утром 7 января.

Когда туристы начали свое восхождение, начался сильный ветер, температура воздуха резко понизилась. Это привело к осложнениям со здоровьем всех участников похода.

При этом ветер сорвал установленные туристами палатки, так что им было негде укрыться от непогоды, сообщает местный портал Prensa Libre.

 

Источник:  segodnya.ua.




Теги: Донбасс, Гватемала, вулкан, туристы
 
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