При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы

Когда участники похода начали свое восхождение, начался сильный ветер, а температура воздуха резко понизилась.

Во время восхождения на вулкан Акатенанго в Гватемале из-за резко понизившейся температуры погибли как минимум три туриста.

Всего на вулкан поднимались две туристические группы. В одной из них погибли две женщины и мужчина, двоих удалость спасти. Из второй группы пока удалось спасти только 55-летнюю женщину. Где находятся еще три туриста, пока не установлено.

Трагически закончившийся поход стартовал утром 7 января.

Когда туристы начали свое восхождение, начался сильный ветер, температура воздуха резко понизилась. Это привело к осложнениям со здоровьем всех участников похода.

При этом ветер сорвал установленные туристами палатки, так что им было негде укрыться от непогоды, сообщает местный портал Prensa Libre.

Источник: segodnya.ua.



