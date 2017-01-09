Стали известны победители премии "Золотой глобус 2017"

09.01.2017 11:00

Лучшим драматическим сериалом назвали "Корону", а настоящим триумфатором премии стал мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Вечером 8-го января в США прошла церемония вручения кинопремии "Золотой глобус 2017". Триумфатором в этом году стал мюзикл Дэмьена Шазела "Ла-Ла Ленд", забравший 7 статуеток во всех номинациях, в которых был представлен. С полным списком номинантов и победителей можно также ознакомиться на сайте кинопремии.

Лучший драматический фильм

"Лев"

"Любой ценой"

"Лунный свет"

"По соображениям совести"

"Манчестер у моря"

Лучшая комедия или мюзикл

"Дэдпул"

"Ла-Ла Лэнд"

"Синг стрит"

"Флоренс Фостер Дженкинс"

"Женщины ХХ века"

Лучший режиссер

Дэмьен Шаззел — "Ла-Ла Лэнд"

Том Форд — "Под покровом ночи"

Мэл Гибсон — "По соображениям совести"

Барри Дженкинс — "Лунный свет"

Кеннет Лонерган — "Манчестер у моря"

Лучший актер в драматическом фильме

Кейси Аффлек — "Манчестер у моря"

Джоэл Эдгертон — "Лавинг"

Эндрю Гарфилд — "По соображениям совести"

Вигго Мортенсен — "Капитан Фантастик"

Дензел Вашингтон — "Ограды"

Лучшая актриса в драматическом фильме

Эми Адамс – "Прибытие"

Джессика Честейн — "Мисс Слоун"

Изабель Юппер — "Она"

Рут Негга – "Лавинг"

Натали Портман — "Джеки"

Лучший комедийный актер

Колин Фаррел — "Лобстер"

Райан Гослинг – "Ла-Ла Ленд"

Хью Гранат — "Флоренс Фостер Дженкинс"

Джона Хилл — "Парни со стволами"

Райан Рейнольдс – "Дэдпул"

Лучшая комедийная актриса

Аннетт Бенинг — "Женщины ХХ века"

Лили Коллинз — "Правила побоку"

Хейли Стайнфелд — "Почти семнадцать"

Эмма Стоун — "Ла-Ла Лэнд"

Мэрил Стрип — "Флоренс Фостер Дженкинс"

Лучший актер второго плана

Махершалла Али — "Лунный свет"

Джефф Бриджес — "Любой ценой"

Саймон Хелберг — "Флоренс Фостер Дженкинс"

Дев Патель — "Лев"

Аарон Тейлор-Джонсон — "Под покровом ночи"

Лучшая актриса второго плана

Виола Дэвис — "Ограды"

Наоми Харрис — "Лунный свет"

Николь Кидман — "Лев"

Октавия Спенсер — "Скрытые фигуры"

Мишель Уильямс — "Манчестер у моря"

Лучший анимационный фильм

"Кубо. Легенда о самурае"

"Ваяна"

"Жизнь кабачка"

"Пой!"

"Зоотрополис"

Лучший иностранный фильм

"Божественные"

"Она"

"Неруда"

"The Salesman"

"Toni Erdmann"

Лучший драматический сериал

"Корона"

"Игра престолов"

"Очень странные дела"

"Это мы"

"Мир Дикого Запада"

Лучший комедийный сериал

"Атланта"

"Черноватый"

"Моцарт в джунглях"

"Очевидное"

"Вице-президент"

Лучший актер драматического сериала

Рами Малек — "Мистер Робот"

Боб Оденкёрк — "Лучше звоните Солу"

Мэттью Риз — "Американцы"

Лив Шрайбер — "Рэй Донован"

Билли Боб Торнтон — "Голиаф"

Лучшая актриса драматического сериала

Картина Блафт — "Чужестранка"

Клер Фой — "Корона"

Керри Рассел — "Американцы"

Вайнона Райдер — "Очень странные дела"

Эван Рейчел Вуд — "Мир Дикого Запада"

Напомним, это "Золотой глобус" – американская кинопремия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944-го года. Эта премия считается второй по престижности после "Оскара".

Источник: segodnya.ua.



