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В Германии допускают распад ЕС

09.01.2017 17:38
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В Германии допускают распад ЕС

Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль допускает распад Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters, передает Politeka.

Габриэль заявил, что позиция Берлина по стабилизации еврозоны «сделала ее разделенной более чем когда-либо», и теперь перспектива развала ЕС больше не выглядит чем-то таким, что невозможно представить.

Напомним, Габриэль является возможным соперником Ангелы Меркель на предстоящих выборах канцлера ФРГ.

Ранее лидер французских левых и кандидат на предстоящих президентских выборах Жан-Люк Меланшон заявил, что намерен вывести Францию из состава НАТО в случае своей победы. Он отмечал, что не хочет участвовать в военных кампаниях, навязываемых Соединенными Штатами. Также политик выступил с критикой размещения комплексов ПРО в Восточной Европе.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, Европейский союз, Германия
 
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