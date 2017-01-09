В Конгрессе оценили сделку Трампа с Кремлем

09.01.2017 08:16

Члены Конгресса Соединенных Штатов Америки оценили возможность построения дружественных отношений с Россией.

Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса Девин Нюнес заявил в эфире телеканала Fox News, что «не знает, возможна ли» дружба с Россией.

Сам он хотел бы добиться этого.

Его оппонент, представляющий Демократическую партию, Адам Шифф заявил в эфире CNN, что считает «нереалистичным» построение союзнических отношений с РФ. «Необходимо трезво и осмысленно смотреть на то, что творят русские», — сказал конгрессмен.

Как сообщала Politeka, в администрации будущего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа допускают наказание Российской Федерации за кибератаки. Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс отмечал, что Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили ему руководители американских разведывательных служб.

Источник: politeka.net.