Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России

10.01.2017 21:58

Группа американских сенаторов внесла законопроект о новых санкциях против России, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Бен Кардин, сообщает ria.ru.

По его словам, санкции будут касаться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США, Украины и Крыма, а также прав человека и коррупции.

"Мы вводим дополнительные санкции против физических лиц, ответственных за кибератаки против нашей страны. Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую систему США, использовать систему государственных поставок здесь, в Америке", — сказал Кардин. Кроме того, часть законопроекта касается "действий на Украине и в Грузии" и присоединения Крыма, уточнил сенатор.

Также, по его словам, санкции будут направлены "против коррупции и "использования фальшивых новостей в качестве оружия", нарушения прав человека" и будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе тем, кого США сочтут ответственными по этим статьям. Конгресс, согласно законопроекту, получит возможность инициативы по самостоятельному внесению физических лиц в списки санкций.

Как заявил сенатор Джон Маккейн, конгресс должен "пресечь действия России на Украине и в Сирии вне зависимости от позиции избранного президента Дональда Трампа".

Законопроект подготовили представители обеих партий — республиканец Маккейн и демократы Кардин и Роберт Менендес. Документ, чтобы стать законом, должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.



