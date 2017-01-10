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Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях против России
Группа американских сенаторов внесла законопроект о новых санкциях против России, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Бен Кардин, сообщает ria.ru.
По его словам, санкции будут касаться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США, Украины и Крыма, а также прав человека и коррупции.
"Мы вводим дополнительные санкции против физических лиц, ответственных за кибератаки против нашей страны. Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую систему США, использовать систему государственных поставок здесь, в Америке", — сказал Кардин. Кроме того, часть законопроекта касается "действий на Украине и в Грузии" и присоединения Крыма, уточнил сенатор.
Также, по его словам, санкции будут направлены "против коррупции и "использования фальшивых новостей в качестве оружия", нарушения прав человека" и будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе тем, кого США сочтут ответственными по этим статьям. Конгресс, согласно законопроекту, получит возможность инициативы по самостоятельному внесению физических лиц в списки санкций.
Как заявил сенатор Джон Маккейн, конгресс должен "пресечь действия России на Украине и в Сирии вне зависимости от позиции избранного президента Дональда Трампа".
Законопроект подготовили представители обеих партий — республиканец Маккейн и демократы Кардин и Роберт Менендес. Документ, чтобы стать законом, должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.
Фото: https://ria.ru/
Теги: Россия, США, Донбасс, война, кибератака, санкции
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