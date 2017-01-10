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Опубликован новый трейлер мультфильма "Тачки 3" (ВИДЕО)
10.01.2017 17:48
Студия Disney Pixar на своем канале на YouTube опубликовала трейлер мультфильма "Тачки 3", который расскажет о приключениях гоночного автомобиля Молнии Маккуина.
В представленном трейлере показываются гонки, в ходе которых Маккуин попадает в аварию, а его место на автодроме занимает новый автомобиль. Восстановившись после аварии, Маккуин постарается вернуть себе былую славу. Мультфильм выйдет на экраны в июне 2017 года.
Фото: zn.ua/
Теги: Донбасс, мультфильм, трейлер, Тачки-2
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