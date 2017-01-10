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В России курильщиков могут заставить работать дольше

10.01.2017 06:53
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В России курильщиков могут заставить работать дольше

В России планируют дать возможность работодателям увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников, которые тратят время на перекуры.

Такое предложение выдвинуто в антитабачной концепции Минздрава РФ на ближайшие пять лет, сообщает RNS, передает "Апостроф".

Согласно этому предложению, продолжительность дня может быть увеличена пропорционально времени, потраченному сотрудником на табакокурение.

В концепции отмечается, что повышение цен на табачные изделия приведет к тому, что число курильщиков в РФ сократится.

Напомним, также в этой концепции идет речь о том, что с 2017 года предполагается введение налога на розничную продажу сигарет (обычных и электронных) в размере 10% от их цены. При этом средства планируется направлять в бюджеты регионов.

Отметим, также в РФ планируют запретить продажу табака людям, которые родились после 2014 года, при этом запрет будет действовать и после того, как они достигнут совершеннолетия.


Фото: www.nalogoffnet.ru/

Теги: Россия, Донбасс, курение, работа, продавец
 
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