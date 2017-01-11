Два десятка стран потребовали отобрать у России все турниры, а спортсменов оставить за бортом международных стартов

11.01.2017 08:52

Представители антидопинговых организаций 19 стран, входящих в NADO поддержали документ, призывающий не только лишить российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях на неопределенный срок, но и отобрать у страны соревнования и турниры, что должны принять российские стадионы начиная с 2017 года.

Документ был обнародован во вторник, 10 января, а основанием для его принятия стал так называемый "доклад Макларена" и расследование его комиссии при WADA, доказавшей, что употребление российскими спортсменами запрещенных препаратов поддерживалось на самом верху в руководстве Российской Федерации, сообщает "Диалог.UA".

Члены NADO потребовали, чтоб Россия была лишена права на проведение запланированных международных соревнований, а российские спортсмены были отстранены от выступлений до тех пор, пока в России не будет начата прозрачная борьба с допингом, а дискредитировавшая себя антидопинговая система страны в своем функционировании не начнет соответствовать всем требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

Под документом поставили свои подписи представители 19 стран: Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.

Напомним, в отношении России уже последовали жесткие санкции от Международного союза биатлонистов - мартовский этап Кубка мира перенесен из Тюмени в Финляндию, а ЧМ-2021, запланированный в том же городе, уже сейчас пребывает под угрозой переноса в другую страну. Кроме того, дисквалификацию получили также двое российских биатлонисток, уличенных в употреблении запрещенных препаратов во время Олимпиады в Сочи.