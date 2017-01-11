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Трамп: Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив

11.01.2017 19:15
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Трамп: Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив

Трамп выразил надежду, что его отношения с Путиным будут складываться хорошо.

Избранный президент США Дональд Трамп комментируя информацию о том, что Россия пыталась повлиять на ход выборов в США в его пользу, заявил, что если он нравится Путину, то это, скорее, актив, а не пассив. Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции с момента победы на выборах, которую транслировал телеканал "112 Украина".
"Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю это активом, а не пассивом, потому что у нас ужасные отношения с Россией и Россия может действительно помогать нам бороться с ИГИЛ. Я не знаю, как у меня будут складываться отношения с Путиным, я надеюсь, что хорошо. Во всяком случае, нужно дать этому шанс", - сказал он.
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Напомним, ранее американская разведка опубликовала доклад о "вмешательстве" России в президентские выборы в США. По данным глава Национальной разведки США, в ходе американской кампании Россия решила, что с Трампом "будет легче вести дела", так как он бизнесмен.



Теги: Россия, США, президент, Путин
 
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