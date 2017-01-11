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Трамп "сдал" Украину в обмен на услуги российских хакеров – СМИ

11.01.2017 15:16
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Трамп "сдал" Украину в обмен на услуги российских хакеров – СМИ

В обмен на получение данных с электронной почты руководителя избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, Дональд Трамп должен был согласиться отвлечь внимание от российского вторжения в Украину. Об этом говорится некоем докладе спецслужб, опубликованном изданием "Buzzfeed", - сообщает Остров с ссылкой на УНИАН.

"Российский режим стоял за недавней утечкой тревожных электронных писем Демократического национального комитета на платформу WikiLeaks", – говорится в сообщении.

"В обмен команда Трампа согласилась отстраниться от российского вторжения в Украину, как части кампании, и заняться оборонительными обязанностями США-НАТО в Балтии и Восточной Европе, чтобы отвлечь внимание от Украины, приоритетной для Путина, темы которой должна быть вытравлена" – отмечается в нем.

Как сообщалось ранее, американское издание "Buzzfeed" опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Трамп назвал этот доклад неправдивым, а его публикацию – "политической охотой на ведьм".



Теги: США, Донбасс, президент, хакеры
 
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