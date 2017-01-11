Трамп заявил, что спецслужбы должны были не допустить вброс фейка о наличии у РФ компромата на него

11.01.2017 15:57

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что спецслужбы должны были не допустить появление в СМИ фейковых новостей о наличии у РФ компромата на него. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает 112.

"Спецслужбы не должны были допустить, чтобы эта фейковая новость просочилась. Последний выстрел в меня. Мы что живем в нацистской Германии?", - написал он.

Он также написал, что в РФ уже заявили, что "неподтвержденный доклад, проплаченный политическими оппонентами, является полностью сфабрикованным, абсолютной чушью".

По его словам, Россия никогда не пыталась оказать на его политическое влияние.

"У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" - добавил он.