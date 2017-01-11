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Трамп заявил, что спецслужбы должны были не допустить вброс фейка о наличии у РФ компромата на него
11.01.2017 15:57
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что спецслужбы должны были не допустить появление в СМИ фейковых новостей о наличии у РФ компромата на него. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает 112.
"Спецслужбы не должны были допустить, чтобы эта фейковая новость просочилась. Последний выстрел в меня. Мы что живем в нацистской Германии?", - написал он.
Он также написал, что в РФ уже заявили, что "неподтвержденный доклад, проплаченный политическими оппонентами, является полностью сфабрикованным, абсолютной чушью".
По его словам, Россия никогда не пыталась оказать на его политическое влияние.
"У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" - добавил он.
Теги: Донбасс, спецслужбы, компромат
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