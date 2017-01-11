В Бельгии задержали украинских торговцев людьми

11.01.2017 16:41

ОПГ состоящая из злоумышленников украинского происхождения "прогорела" на убийстве сообщника, сообщает Трибун с ссылкой на DeRedactie.be.

Банда из 15 членов организовала канал переправки людей из Украины в Калле, что во Франции, а оттуда в Великобританию. За два года им удалось переправить 542 человека и это только установленные случаи. С каждой жертвы злоумышленники брали по 3-4 тыс. евро.

За дело правоохранители взялись, когда в мае 2015 года на трассе был найден мертвым шофер из Литвы. Сообщается, что мужчину убили из-за внутренних разногласий.

Пункты контрабандистов были обнаружены в Ворсте и Антверпене, где они держали привезенных автобусами из Польши жертв.

У обвиняемых нашли 13 польских паспортов. Уже позже, в ходе ряда обысков еще 300 литовских, польских, эстонских и чешских удостоверений.

После попадания в Великобританию, переправленные украинцы должны были сдать полученные документы. Это значительно усложняет поиск пострадавших.

Стоит заметить, что у группировки даже был собственный парикмахер, который делал людей похожими на фото в псевдодокументах.

Двоих главарей суд Гента приговорил к 7 годам тюрьмы и штарф в 3 млн. евро, а остальные получили по 4 года условного тюремного срока.