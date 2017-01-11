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В Бельгии задержали украинских торговцев людьми
ОПГ состоящая из злоумышленников украинского происхождения "прогорела" на убийстве сообщника, сообщает Трибун с ссылкой на DeRedactie.be.
Банда из 15 членов организовала канал переправки людей из Украины в Калле, что во Франции, а оттуда в Великобританию. За два года им удалось переправить 542 человека и это только установленные случаи. С каждой жертвы злоумышленники брали по 3-4 тыс. евро.
За дело правоохранители взялись, когда в мае 2015 года на трассе был найден мертвым шофер из Литвы. Сообщается, что мужчину убили из-за внутренних разногласий.
Пункты контрабандистов были обнаружены в Ворсте и Антверпене, где они держали привезенных автобусами из Польши жертв.
У обвиняемых нашли 13 польских паспортов. Уже позже, в ходе ряда обысков еще 300 литовских, польских, эстонских и чешских удостоверений.
После попадания в Великобританию, переправленные украинцы должны были сдать полученные документы. Это значительно усложняет поиск пострадавших.
Стоит заметить, что у группировки даже был собственный парикмахер, который делал людей похожими на фото в псевдодокументах.
Двоих главарей суд Гента приговорил к 7 годам тюрьмы и штарф в 3 млн. евро, а остальные получили по 4 года условного тюремного срока.
Теги: Донбасс, Бельгия, торговля людьми
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