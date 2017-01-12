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В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
Об отношениях 49-летнего мужчины и его 41-летней любовницы никто не знал. У мужчины была своя семья, у женщины – своя.
ЧП произошло в подмосковной Электростали, когда в гараже была найдена мертвой пара любовников, передает "Диалог. UA" со ссылкой на "Российский Диалог".
Самое страшное, что трупы обнаружила жена изменника, которая обеспокоенная долгим отсутствием мужа пришла к нему в гараж.
Женщина в день трагедии, 11 января, не дождавшись в привычное время супруга с работы, позвонила к нему на рабочий телефон, так как мобильный мужчины был отключен. Но на работе сказали, что мужчина уже давно ушел домой, встревоженная этим известием его жена стала снова звонить на мобильный, который по-прежнему молчал.
Женщина пошла в гараж, где ее муж часто проводил свободное время, но тут дверь была заперта, а изнутри доносились звуки работающего двигателя.
Так как в гараже, кроме принадлежавшего супругам "Опеля", ничего не могло быть, женщина вызвала на место спасателей. В салоне авто находился муж женщины и полностью голая его любовница.
На момент вскрытия гаража оба любовника были уже мертвы.
Теги: Донбасс, смерть, гараж, любовник
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