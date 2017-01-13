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Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь
Американская группа ученых установила, в чем преимущества бега в сравнении с сидячим образом жизни. По мнению специалистов, занятия бегом помогают улучшить когнитивные способности человека, о чем отмечается на сайте Аризонского университета (США).
Утверждения специалистов основаны на результатах магнитно-резонансной томографии головного мозга у двух групп молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. В одну группу вошли бегуны, в другую - те, кто ведет сидячий образ жизни.
Также ученые подчеркнули, что в центре внимания исследования именно молодые, а не пожилые люди. При этом специалисты не уточнили причины, повышающие когнитивные способности людей, занимающихся бегом.
Полный текст исследования был опубликован в научном журнале Frontiers in Human Neuroscience, пишет "Корреспондент".
Фото: ru.depositphotos.com/
Теги: Донбасс, образ жизни, ученые, спойлер, молодость, человек, бег
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