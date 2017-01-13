Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь

13.01.2017 08:56

Американская группа ученых установила, в чем преимущества бега в сравнении с сидячим образом жизни. По мнению специалистов, занятия бегом помогают улучшить когнитивные способности человека, о чем отмечается на сайте Аризонского университета (США).

Сообщается, что бег улучшает связи между различными участками головного мозга, и как следствие, - повышает когнитивные способности человека. А потому у бегунов они развиты лучше, нежели у тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Утверждения специалистов основаны на результатах магнитно-резонансной томографии головного мозга у двух групп молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. В одну группу вошли бегуны, в другую - те, кто ведет сидячий образ жизни.

Также ученые подчеркнули, что в центре внимания исследования именно молодые, а не пожилые люди. При этом специалисты не уточнили причины, повышающие когнитивные способности людей, занимающихся бегом.

Полный текст исследования был опубликован в научном журнале Frontiers in Human Neuroscience, пишет "Корреспондент".