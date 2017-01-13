Будущий директор ЦРУ открыто обвинил Россию в аннексии Крыма и войне на Донбассе

13.01.2017 08:35

Претендент на пост главы ЦРУ республиканец Майк Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину. Об этом он заявил во время слушаний в сенате США, - сообщает УНИАН со ссылкой на "USA Today".



Помпео заявил, что Россия, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территории, начала агрессивно утверждаться в мире.



"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию, угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению "Исламского государства", - подчеркнул он.



Будущий глава ЦРУ также заявил, что согласен с выводами спецслужб США о том, что за кибератаками с целью повлиять на американские выборы стоит РФ.