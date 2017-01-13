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Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства

13.01.2017 22:47
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Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства

Хурма, съеденная на завтрак, повышает умственную работоспособность. Ее рекомендуют тем, кто борется с лишним весом - несмотря на сладкий вкус, хурма содержит мало калорий. Сушёные плоды хурмы применяются для лечения гипертонической болезни - она может заменить валокордин, если съедать по 2-3 плода ежедневно.

Плоды хурмы помогают справится с проблемами желудочно-кишечного тракта. При диарее 6 спелых плодов нужно разрезать на части и залить 3 стаканами кипятка, накрыть крышкой и выдержать полчаса. Остудить и принимать по 1 стакану каждые 2-4 часа.

Она служит профилактикой от онкологии, заболеваний лёгких и образования камней в почках. Обладает мочегонным и тонизирующим действием, рекомендуется при нервных расстройствах, плохом настроении. Укрепляет зрение и не даёт организму стареть раньше времени. Говорят, что любители хурмы часто становятся долгожителями.

Черешки от плодов хурмы применяют при ночном и возрастном недержании мочи. 1 ст. ложку измельчённых плодных черешков хурмы залить 1 стаканом кипятка, варить 10 минут, настаивать час под крышкой. Принимать по 1/3 стакана 2 раза в день.

Хурмой нельзя злоупотреблять при сахарном диабете.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, лекарство, фрукты, хурма
 
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