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Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста
Британские медики назвали основные, по их мнению, условия для здорового сна людей старше 50 лет, передает segodnya.ua со ссылкой на The Telegraph.
Среди главных советов – отправляться в кровать следует в носках, что поможет сохранять ноги в тепле, а также необходимо избавиться от домашних животных в спальне.
Ученые также рекомендуют за три часа до сна воздержаться от еды, а также употребления напитков, в том числе алкогольных. Отдельным пунктом идет запрет на различные гаджеты перед сном.
Кроме того, специалисты подтвердили и еще раз напомнили, что продолжительность здорового сна должна составлять семь-восемь часов.
Эксперты также рекомендуют обратить внимание на цвет освещения в спальне: белое и синее освещение лучше заменить на красноватое.
Также полезно принять теплую ванную, перед тем, как лечь под одеяло.
По мнению медиков, хорошему сну способствует в первую очередь физиологически нормальная масса тела, физическая активность и отказ от курения.
Фото: tiras.ru/
Теги: Донбасс, сон, возраст, люди, ученые, активность
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