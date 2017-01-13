Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка

13.01.2017 22:12

Пол будущего ребенка может во многом зависеть от уровня кровяного давления, который был у его матери до беременности. К такому выводу пришли канадские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в American Journal of Hypertension, пишет "Сегодня".

Исследование проводилось в Китае среди 1411 женщин, которые твердо заявили, что намерены забеременеть в ближайшее время. Все они прошли базовое медицинское обследование при приеме на работу, а затем состояние их здоровья (в частности, кровяное давление, уровень холестерина, триглицеридов и глюкозы) отслеживалось вплоть до родов. Средний срок с момента "постановки на учет" научной группой до беременности составил 26 недель.

В итоге у участниц эксперимента родились 739 мальчиков и 672 девочки. После того, как ученые сделали поправку на такие факторы, как возраст, образование, курение, индекс массы тела, охват талии, уровень холестерина, триглицеридов и глюкозы, выяснилось, что у матерей мальчиков средний скорректированный уровень систолического артериального давления до беременности составлял 106 миллиметров ртутного столба, а у матерей девочек – 103. После зачатия эта зависимость уже не просматривалась.

По словам руководителя исследования, доктора Рави Ретнакарана, ранее кровяное давление до беременности не рассматривалось учеными, как фактор, влияющий на пол ребенка. Безусловно, он не может считаться определяющим или единственным, но это то, на что следует обратить пристальное внимание.

"Новый взгляд на эту проблематику может иметь последствия, как для репродуктивного планирования, так и для понимания фундаментальных механизмов, лежащих в основе определения пола людей", – цитирует ученого портал EurekAlert.