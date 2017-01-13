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"Второй Новый год" - в российской провинции жители устроили давку из-за списанных продуктов и алкоголя (ВИДЕО)
В российской Рязани произошла давка из-за утилизации супермаркетом списанных алкоголя и еды. Видео, на котором показан возникший ажиотаж из-за утилизированных продуктов, опубликовано на YouTube.
Администрация супермаркета в Рязани взялась утилизировать товар, который пострадал во время пожара, случившегося 4 января. В результате этого происшествия часть товара, в основном фрукты и алкогольные напитки, потеряла товарный вид.
В соответствии с правилами утилизации, сотрудники пригнали контейнер, но как только туда стали укладывать списанный товар, сбежались местные жители. Они стали расхватывать товар, подлежащий утилизации. Попытки сотрудников супермаркета прогнать их оказались тщетными, пишет "Апостроф".
"Бренди, бренди выноси!" — говорит на видео очевидец происшествия. Утилизацию продуктов в Рязани 11 января он называет "вторым Новым годом".
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Россия, Донбасс, алкоголь, супермаркет, продукты, утилизация, давка
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