Германия предъявила претензии России в создании нестабильности и разжигании конфликтов в Европе

14.01.2017 15:43

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США, а также углублении социальных конфликтов в Европе. Это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием PsyOps, пишет УНИАН.



На документ ссылается сегодня онлайн-версия журнала "Der Spiegel". Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов.



Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе. На документ ссылается сегодня онлайн-версия журнала "Der Spiegel". Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов.Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.