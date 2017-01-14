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Германия предъявила претензии России в создании нестабильности и разжигании конфликтов в Европе

14.01.2017 15:43
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Германия предъявила претензии России в создании нестабильности и разжигании конфликтов в Европе
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США, а также углублении социальных конфликтов в Европе. Это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием PsyOps, пишет УНИАН.

На документ ссылается сегодня онлайн-версия журнала "Der Spiegel". Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. 

Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе. 
 Проблеме кибербезопасности уделил свое внимание 12 декабря и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Вопрос отражения кибератак - один из ключевых на повестке дня", - заверил он. В этом году в Германии пройдут парламентские выборы. "Любая попытка вмешаться или повлиять на национальные выборы извне неприемлема", - подчеркнул в этой связи глава Альянса.



Фото: https://regnum.ru/

Теги: Россия, Донбасс, война, Германия, Европа, конфликт
 
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