"Мы с тобой!" - российский шоу-бизнес встал на защиту Пугачевой

14.01.2017 22:03

Ситуация со сбором подписей с призывом убрать Аллу Пугачеву из эфира Первого канала получила развитие: не только сама певица ответила "злопыхателям", но и ее звездные друзья. Коллеги Примадонны — Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Игорь Николаев и другие — горой встали на ее защиту и запустили в соцсетях ответную акцию в поддержку Аллы — "Мы за Пугачеву", пишет spletnik.ru.

Киркоров посоветовал всем "включить мозги" и "заглянуть в свою душу и совесть": "Пусть каждый вспомнит, сколько сделала эта Великая Певица для Страны, для каждого из нас, чтоб в наших душах и сердцах были радость и счастье. Она — наше Достояние Республики, наша Алла! Ну а злопыхатели, что они могут "подарить людям" кроме своей злобы?... Собаки лают, караван идет... Пой, Алла, на радость миллионам — пой, Птица Певчая!!! Мы за Тебя и мы всегда с Тобой!"

Поддержала певицу и ее дочь Кристина Орбакайте, которая сделала репост сообщения Аллы. Сама Пугачева после волны публикаций в СМИ и в соцсетях снова обратилась к поклонникам. Сегодня звезда опубликовала короткий видеоролик, в котором попросила всех успокоиться: "Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву. Самое смешное желание — это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше, радостно и весело".

