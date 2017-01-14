- Трамп "некоторое время" не будет спешить снимать санкции с России08:58
- Власти Крыма распродают имущество Коломойского, уже выручили 252 млн. долларов08:42
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- На начало 2017 года идентифицированы более 850 российских "ихтамнетов", погибших на Донбассе.15:23
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- В мире растет количество безработных и трудящихся бедняков11:20
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Будущий директор ЦРУ открыто обвинил Россию в аннексии Крыма и войне на Донбассе08:35
- "Второй Новый год" - в российской провинции жители устроили давку из-за списанных продуктов и алкоголя (ВИДЕО) 08:05
Трамп "некоторое время" не будет спешить снимать санкции с России
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет определенное время снимать с России санкции, но готов встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным после своей инаугурации, ссылаясь на интервью Д.Трампа газете Wall Street Journal сообщает на своем сайте Радио Свобода. Новость передает "Интерфакс".
Как сообщает издание, в часовом интервью Д.Трамп заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Б.Обамы санкции "по крайней мере на протяжении какого-то времени". Вместе с тем, он отметил: "если вы ладите, и Россия реально помогает нам, зачем сохранять санкции, если кто-то делает замечательное дело?".
Как пишет газета, избранный президент предположил, что он может отменить санкции, введенные президентом Обамой в декабре в ответ на российские кибератаки во время президентской кампании, если Россия окажет серьезную помощь в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, важных для Соединенных Штатов.
Также Д.Трамп заявил о намерении встретиться с президентом В.Путиным после вступления в должность президента США.
Фото: ruspravda.info/
Теги: Россия, Донбасс, Путин, встреча, трамплин, санкции
- Обаме с Путиным говорить не о чем - экс-посол США в России
- США намерены расширить свой ядерный потенциал - Трамп жестко ответил на заявление Путина
- Кто слабак – вот главный вопрос, который будут выяснять президенты США и России на личной встрече в понедельник
- Портников: "Нормандский формат" - это тупик, который позволяет только продолжать санкции против России
- Для чего приехал к Путину Киссинджер? Оказать помощь в спасении лица?
- На встрече с королем Иордании Путин нервничал и искал шпаргалки (ВИДЕО)
- Мнение политика: выплата пенсий и пособий на оккупированном Донбассе - одно из условий реализации "Минска-2"08:36
- Донецкий "Шахтер" покидает Львов и перебирается на новый стадион08:04
- ДНРовцы нарушили обещание и не освободили из плена подростков, которых они считают пособниками СБУ07:53
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука 07:44
- За прошедшие сутки в зоне АТО зарегистрировано 62 обстрела боевиков, огонь велся на всех направлениях фронта07:26
- На Донетчине массово закрываются предприниматели (ВИДЕО)07:15
- В оккупированном Донецке готовятся к Крещению07:04
- Студенты-переселенцы с 1 января 2017 года будут получать социальные стипендии21:51
- Кремль не собирается сейчас присоединять "ЛДНР" к России, но в будущем это возможно - Ходаковский21:33
- В оккупированном Луганске подожгли продуктовые склады боевиков21:12
- Погода в Украине 14 января: местами ожидается снег с дождем09:10
- Трамп "некоторое время" не будет спешить снимать санкции с России08:58
- Власти Крыма распродают имущество Коломойского, уже выручили 252 млн. долларов08:42
- Мнение политика: выплата пенсий и пособий на оккупированном Донбассе - одно из условий реализации "Минска-2"08:36
- Астрологический прогноз с 14 по 20 января08:15
- Донецкий "Шахтер" покидает Львов и перебирается на новый стадион08:04
- ДНРовцы нарушили обещание и не освободили из плена подростков, которых они считают пособниками СБУ07:53
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука 07:44
- За прошедшие сутки в зоне АТО зарегистрировано 62 обстрела боевиков, огонь велся на всех направлениях фронта07:26
- На Донетчине массово закрываются предприниматели (ВИДЕО)07:15
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром15:05
- Что и кому подарил один из основателей "ЛНР" чтобы бежать из Украины. ВИДЕО14:24
- 4 страшных опасности алкогольного отравления. ВИДЕО07:35
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- “Трое суток крыли боевиков Гиви. Изуродованные трупы собирали в мешки” – Офицер 93-й бригады. ВИДЕО
- Всей восточной Украине грозит "мирный ядерный взрыв": какое решение оккупантов “ДНР” приведет к катастрофе
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- Страшная инфекция убивает ежедневно десятки оккупантов, больница оккупированного Донецка забита "под завязку"
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Скандал на мариупольском автовокзале. Куда и почем продали билеты морским пехотинцам?
- Россия готовит бойню на Донбассе
- Паспорта оккупированному Донбассу
- Украину накрыла волна повышений