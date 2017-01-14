Ученые установили главный фактор старения человека

14.01.2017 14:25

Биологи выделили протеин TZAP, который играет важную роль в процессе старения.

Исследователи из Института Скриппса (США) установили главный, как они полагают, фактор клеточного старения. По мнению ученых, важную роль в нем играет протеин TZAP, передает EurekAlert!. Новость передает сайт korrespondent.net.

Полный текст исследования был опубликован в научном издании Science.

"Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер. Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много", - отметил соавтор работы Лаззерини Денчи.

Теломеры - это концевые участки хромосом, которые в клетках организма выполняют защитную функцию. Чем старше становится человек, тем сильнее они сокращаются. К зрелому возрасту они, в среднем, становятся короче вдвое. А к пожилому - в четыре раза.

Как установили ученые, замедление темпа деградации теломер связано с замедлением старения и увеличением продолжительности жизни.