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Ученые установили главный фактор старения человека
Биологи выделили протеин TZAP, который играет важную роль в процессе старения.
Исследователи из Института Скриппса (США) установили главный, как они полагают, фактор клеточного старения. По мнению ученых, важную роль в нем играет протеин TZAP, передает EurekAlert!. Новость передает сайт korrespondent.net.
Полный текст исследования был опубликован в научном издании Science.
"Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер. Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много", - отметил соавтор работы Лаззерини Денчи.
Теломеры - это концевые участки хромосом, которые в клетках организма выполняют защитную функцию. Чем старше становится человек, тем сильнее они сокращаются. К зрелому возрасту они, в среднем, становятся короче вдвое. А к пожилому - в четыре раза.
Как установили ученые, замедление темпа деградации теломер связано с замедлением старения и увеличением продолжительности жизни.
Фото: https://ru.dreamstime.com/
Теги: Донбасс, ученые, старость, факел
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