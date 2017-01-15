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Human Rights Watch: Трамп – самая большая угроза для всего мира и человечества, его популизм не имеет предела
Известная мировая правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что избранный президент США Дональд Трамп – это типичный образец нетерпимости и нетолерантности, а его взгляды могут усилить популистскую риторику как в Штатах, так и в Европе.
Об этом сообщает DW.
Как утверждают в HRW, Дональд Трамп угрожает правам человека, а его избирательная кампания была крайне нетолерантна. Такие сведения опубликованы в докладе организации, который расположился на 687 страницах опубликованного анализа событий в мире за прошлый год.
Испдир организации Кеннет Рот подчеркнул, что риторика Трампа на выборах президента может нанести колоссальный урон миллионам людей, так как применение пыток, депортация мигрантов и ограничение других прав человека несомненно отражается на настроении общества.
Напомним, риторика Дональда Трампа во время предвыборной президентской гонки действительно оставляла желать лучшего, за что он неоднократно подвергался критике. В частности, Барак Обама посоветовал своему преемнику "держать язык за зубами" и думать, что он говорит.
Источник Диалог UA.
Теги: США, Донбасс, президент, угроза, популизм
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