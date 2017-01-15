Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Расценивают как агрессора: Литва отгородится забором от России

15.01.2017 10:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Расценивают как агрессора: Литва отгородится забором от России

Литва намерена построить на границе с Калининградской областью (РФ) забор. Соответствующие траты заложены в бюджет страны на 2017 год, сообщает газета Lietuvos žinios.
До сих пор границу между государствами обозначали лишь специальные знаки и 13-метровая контрольная полоса. Теперь же охрану границы с Россией будут укреплять. Причем не только за счет бюджета, но и за счет средств фонда публичной безопасности ЕС – на эти деньги приобретут современную систему наблюдения за границей.
В Литве надеются таким образом защитить экономические интересы — и себя, и других стран. Возможность установить забор появилась после того как завершили работы по демаркации границы с Калининградской областью, начатые в 2011 году.
Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас заявил, что в этом году впервые за весь период независимости выделяют около 3,6 млн. евро на строительство стены на границе с Калининградской областью.
«Этих средств должно быть достаточно. Рядом с забором будет установлена современная система наблюдения, на нее средства планируют найти в следующем году», – сказал Мисюнас.
По словам министра, это будет укрепленная стена, для того, чтобы не проникали контрабандисты, нелегалы. Работы должны завершить в этом году.
Забор построят на участке 135 км — от Виштитиса до Немана (где пересекаются границы Польши, Литвы и России).
Министр министр сказал, что искать новые решения для защиты границы с Калининградской областью заставляет плохая геополитическая ситуация. Он напомнил о недавнем случае, когда российские служащие попали на территорию Эстонии и похитили эстонского служащего, а потом обвинили его в незаконном пересечении границы.
«Забор – это знак, что соседнее государство мы расцениваем как агрессора», – подчеркнул Мисюнас.
Представитель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Раса Юкнявичене сказала, что забор имеет символическое значение. «Такой забор не остановит танки и другую военную технику, но он покажет, что мы в надежде на улучшение отношений с Россией, оцениваем ситуацию реально. Мы делаем все, чтобы снизить угрозы, которые представляет Россия».
Подобные заборы на границе с Россией планируют также установить Латвия и Эстония.
Напомним, что в последнее время в отношении РФ «проснулись» многие. Так спецслужбы ФРГ обвинили Россию в систематическом подрыве отношений между Европой и США.
В самих Штатах разведчики пришли к согласию, что российское высшее руководство, включительно с президентом Путиным, лично причастно к кампании по незаконному влиянию на ход президентских выборов в США. До предоставления соответствующих выводов американской разведкой новоизбранный президент США Дональд Трамп настаивал на том, что разговоры о причастности РФ к кибератакам являются «охотой на ведьм». После ознакомления его мнение изменилось. Трамп признал, что РФ причастна к кибератакам на США, однако не считает, что это повлияло на результата выборов в стране.
Министр обороны США Эштон Картер назвал российские кибератаки на выборы в США агрессивным актом против демократии и не исключил жесткий ответ.

Источник informator.



Теги: Россия, Донбасс, Литва, агрессор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх