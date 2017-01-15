Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины

15.01.2017 10:25

Какие ассоциации у украинцев вызывает Румыния? Часто можно услышать довольно насмешливые и пренебрежительные отзывы о румынах. Мол, бедная страна, задворки Европы, цыгане, брички… Многие в Украине еще живут стереотипами 20-летней давности. Румыния в нашем массовом сознании законсервировалась на уровне начала 90-х. В Одесской области, где я побывал прошлым летом, люди вспоминали еще конец 80-х, когда румыны были нищими и приезжали в УССР за продуктами.

Но все эти стереотипы давно уже утратили актуальность. Румыния, как чужой ребенок, которого не видел несколько лет — незаметно и очень быстро выросла, пока мы топтались на месте.

В 1991 году ВВП Румынии составлял 28,8 мрд долларов. В последующие годы он упал еще ниже. ВВП Украины в это же время составлял около 77 млрд. Сегодня же Румыния опережает нас с большим отрывом. Причем опережение это началось еще до войны.

При этом по количеству населения Румыния уступает Украине почти в два раза. Сегодня там проживает около 20 млн человек, в то время как на территориях, подконтрольных Украине — около 40 млн.

Долгое время стереотипы украинцев о Румынии укрепляла российская пропаганда, которая изображала Румынию, Болгарию и другие страны Восточной Европы жертвами евроинтеграции. Делалось это в том числе в назидание Украине — мол, от ЕС одни убытки и нечего вам там ловить. Жизнь в Румынии россияне старались изображать в черных красках, игнорируя позитивные новости из этой страны и делая упор на негатив.

А вот как выглядит реальная ситуация в Румынии.

В состав Евросоюза Румыния вошла в 2007 году, и тогда ВВП на душу населения в этой стране составлял всего 41% от среднего ВВП на душу населения в ЕС. Однако, в 2016 этот показатель поднялся уже до 57% и продолжает расти.

Румыния — одна из самых динамично развивающихся стран Евросоюза. В 2015 году Bloomberg поставил экономику Румынии на первое место в ЕС по темпам роста ВВП. В прошлом году ВВП там вырос на 4%. В 2016 году цифры еще выше (около 5%). Рост прогнозируется и на нынешний год.

Кроме того, с начала 2017 года в Румынии повысили минимальную зарплату. Теперь она составляет 320 евро. Это около 9 тысяч гривен. Как говорится, почувствуйте разницу….

Также, с 1 января 2018 года правительство Румынии снизит налог на доходы физических лиц с 16% до 10%, что также ускорит экономический рост.

Все это Румынии удается в том числе благодаря вступлению в Евросоюз.

Источник блог Дениса Казанского