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СМИ сообщили об убийстве российского посла в Йемене

15.01.2017 11:09
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СМИ сообщили об убийстве российского посла в Йемене

Саудовские СМИ сообщили, что вчера в городе Сана боевик ворвался в здание посольства России и открыл там стрельбу из огнестрельного оружия, в результате чего якобы был убит полномочный дипломатический представитель России Владимир Бабушкин.
Данно сообщение опубликовано в Сети изданием Barq News.
На данный момент, официальные представители МИДа России смерть дипломата отрицают.

Источник DonPress



Теги: Донбасс, Йемен, убийство, посол
 
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