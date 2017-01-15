СМИ сообщили об убийстве российского посла в Йемене

15.01.2017 11:09

Саудовские СМИ сообщили, что вчера в городе Сана боевик ворвался в здание посольства России и открыл там стрельбу из огнестрельного оружия, в результате чего якобы был убит полномочный дипломатический представитель России Владимир Бабушкин.

Данно сообщение опубликовано в Сети изданием Barq News.

На данный момент, официальные представители МИДа России смерть дипломата отрицают.

Источник DonPress