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Белград готов направить войска в Косово

16.01.2017 10:02
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Белград готов направить войска в Косово

Белград готов направить войска в Косово при возникновении угрозы жизни и безопасности сербскому населению края. Об этом заявил журналистам президент Сербии Томислав Николич после заседания Совета национальной безопасности, передает Гордон со ссылкой на телекомпания РТС.

"Это не наша война, но мы пошлем армию, если это необходимо для защиты сербов от угрозы убийства", – сказал Николич, комментируя скандал вокруг поездки в Косовску Митровицу поезда, на котором была надпись на 21 языке: "Косово – это Сербия".

Николич подчеркнул, что поезд был сугубо мирным, в нем не было вооруженных людей, однако на него готовилось нападение "албанских боевиков".

"Если фразу "Косово – это Сербия" считают провокацией, то мы будем продолжать эти провокации", – заявил сербский президент.

Николич подчеркнул, что на переговорах по урегулированию косовской проблемы всегда ставился вопрос о свободе передвижения. Помешав проезду состава из Белграда, Приштина, по его мнению, нарушила соглашение.

14 января поезд пришлось остановить на подъезде к Косово. Премьер Сербии Александр Вучич сказал, что подразделение, состоящее исключительно из албанцев с винтовками, намеревалось арестовать машиниста и пассажиров, спровоцировав столкновение.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано более чем 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и до сих пор считает его своей территорией.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Белград, войска, Сербия, Косово
 
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