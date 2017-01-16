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Беременную стюардессу выгнали с работы за съеденный бутерброд
16.01.2017 15:15
В Британии стюардессу авиакомпании EasyJet уволили из-за съеденного бутерброда с беконом.
Отмечается, что бутербродом девушку угостил ее коллега, однако забыл не предъявив кассового чека, а свидетель пожаловался на инцидент в соответствующие органы.
Руководство компании назначило расследование кражи бутерброда, в соответствии с внутренним распорядком девушке следовало попросить чек у коллеги, решившего дать ей сэндвич.
22-летняя женщина находится на 18-й неделе беременности. Она намерена оспорить решение руководства в суде и доказать, что она не воровка.
Вместе с расчетом стюардессы уволили и ее коллегу, который угостил девушку бутербродом.
Источник: comments.ua. с сылкой на «The Daily Mail»,
Теги: Донбасс, Великобритания, увольнение, стюардесса, бутерброд
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