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Беременную стюардессу выгнали с работы за съеденный бутерброд

16.01.2017 15:15
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Беременную стюардессу выгнали с работы за съеденный бутерброд

В Британии стюардессу авиакомпании EasyJet уволили из-за съеденного бутерброда с беконом.

Отмечается, что бутербродом девушку угостил ее коллега, однако забыл не предъявив кассового чека, а свидетель пожаловался на инцидент в соответствующие органы. 

Руководство компании назначило расследование кражи бутерброда, в соответствии с внутренним распорядком девушке следовало попросить чек у коллеги, решившего дать ей сэндвич. 

22-летняя женщина находится на 18-й неделе беременности. Она намерена оспорить решение руководства в суде и доказать, что она не воровка. 

Вместе с расчетом стюардессы уволили и ее коллегу, который угостил девушку бутербродом.

 

Источник:  comments.ua. с сылкой на «The Daily Mail»,



Теги: Донбасс, Великобритания, увольнение, стюардесса, бутерброд
 
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