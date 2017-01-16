Иракские военные отвоевали у ИГИЛ территории христианских святынь

16.01.2017 20:25

Удалось отвоевать лишь территории, так как сами святыни были разрушены боевиками ИГИЛ в 2014 году.

Территорию, где ранее находились христианские святыни отвоевали иракские военные у радикальной группировки «Исламское государство» в ходе операции по освобождению Мосула. Об этом сообщает РИА «Новости». Отмечается, что в 2014 году христианские святыни, включая церковь III века и гробницу пророка Ионы, были уничтоженные боевиками.

«Мы взяли под контроль местность, где находилась гробница пророка Ионы, над гробницей мы водрузили иракский флаг», — сообщил один из командующих операцией по освобождению города.

Библейский пророк Иона жил в VIII веке до нашей эры. По преданию, после кораблекрушения его проглотил кит, в животе которого пророк пробыл три дня и три ночи, после чего был извергнут китом на сушу. Иона проповедовал в Ниневии — тогдашней столице Ассирийского царства, среди язычников.

Источник: comments.ua.