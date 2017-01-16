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Иракские военные отвоевали у ИГИЛ территории христианских святынь

16.01.2017 20:25
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Иракские военные отвоевали у ИГИЛ территории христианских святынь

Удалось отвоевать лишь территории, так как сами святыни были разрушены боевиками ИГИЛ в 2014 году.

Территорию, где ранее находились христианские святыни отвоевали иракские военные у радикальной группировки  «Исламское государство» в ходе операции по освобождению Мосула. Об этом сообщает РИА «Новости». Отмечается,  что  в 2014 году христианские святыни, включая церковь III  века и гробницу пророка Ионы, были  уничтоженные боевиками.

«Мы взяли под контроль местность, где находилась гробница пророка Ионы, над гробницей мы водрузили иракский флаг», — сообщил один из командующих операцией по освобождению города.

 Библейский пророк Иона жил в VIII веке до нашей эры. По преданию, после кораблекрушения его проглотил кит, в животе которого пророк пробыл три дня и три ночи, после чего был извергнут китом на сушу. Иона проповедовал в Ниневии — тогдашней столице Ассирийского царства, среди язычников.

 

Источник:  comments.ua.



Теги: Донбасс, Ирак, военные, ИГИЛ
 
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