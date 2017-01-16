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Кремль в печали из-за плохих новостей от Трампа

16.01.2017 16:39
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Кремль в печали из-за плохих новостей от Трампа

Радость от победы Дональда Трампа на выборах в США у российского руководства постепенно сменяется разочарованием.

Об этом пишет влиятельное американское издание The Washington Post, передает Politeka.

Автор статьи констатирует, что радость от избрания республиканца Дональда Трампа президентом США в России сходит на нет. Московские элиты больше не ждут от новой администрации резкого улучшения отношений и новой перезагрузки.

Виной тому стали регулярные плохие новости от самого Трампа и кандидатов на ключевые должности в его администрации. В частности, российский истеблишмент огорчило признание Трампом выводов разведки о том, что Россия ответственна за хакерские атаки на Демократическую партию.

Кандидаты на должности глав ЦРУ, Пентагона и Госдепа назвали Россию существенной угрозой безопасности. Также Кремль расстроили слова Трампа о снятии санкций с РФ в обмен на сокращение ядерного арсенала. Эйфория в Москве сошла на нет и сменилась мрачным ожиданием, констатируют эксперты.

 

Источник:  politeka.net.




Теги: США, Донбасс, новости, Кремль
 
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