На киргизский поселок упал Boeing 747: число жертв растет

16.01.2017 10:10

Грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines рейсом Гонконг — Бишкек упал возле аэропорта киргизской столицы утром в понедельник. Об этом сообщают "РИА Новости", передает УП.

По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. В результате падения загорелись два дома.

Три члена экипажа погибли при крушении, еще один член экипажа выжил. Также жертвами крушения стали девять взрослых и шесть детей, проживавших в дачном поселке. Двое взрослых и трое детей пострадали, они госпитализированы с множественными травмами.

Позже стало известно, что при крушении погибли не менее 30 человек.

Количество погибших и пострадавших растет.

Источник: from-ua.com.