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Оригинальная месть: американец заставил чиновников страдать. ВИДЕО
Житель города Лебанона в штате Вирджиния Ник Стаффорд привёз в департамент транспорта пять тележек, наполненных одноцентовыми монетами, чтобы уплатить налоги.
Ник Стаффорд долго не мог выяснить, каким налогом облагаются его новые автомобили, передает 24smi со ссылкой на Bristol Herald Courier.
Мужчину разозлило, что представители департамента не предоставили ему телефонные номера необходимых специалистов. Стаффорд считает, что тем самым был нарушен федеральный закон о свободе информации.
Мужчина уже обращался в суд, но ему выдали необходимые номера, после чего было объявлено о прекращении рассмотрения дела. В отместку Ник Стаффорд нашёл другой способ заставить чиновников страдать.
Он получил в банке 300 тысяч одноцентовых монет - именно столько составил налог. У сотрудников департамента ушло семь часов, чтобы пересчитать всю эту груду мелочи. По закону, чиновники не имеют права отказаться от платежа в монетах.
Источник: from-ua.com.
Теги: США, Донбасс, месть, налоги, чиновники
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