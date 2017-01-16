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Озвучены претенденты на пост главы Европарламента
Озвучены имена семи кандидатов на пост главы Европейского парламента, которого будут выбирать 17 января.
Об этом объявил действующий президент ЕП Мартин Шульц, пишет УНИАН.
Основными претендентами на эту должность являются депутаты от Италии — от группы Европейских народников Антонио Таяни, который сейчас является вице-президентом ЕП, и лидер группы Социалистов Джанни Питтелла. Еще на пост главы ЕП претендуют: от Европейских консерваторов и реформистов вице-президент группы Хельга Стейвенс, лидер группы Альянса либералов и демократов Ги Вергофстадт, итальянский депутат от группы Европейских объединенных левых/Северных зеленых левых Элеонора Форенца, депутат из Великобритании от групп Зеленых Джин Ламберт и депутат из Румынии от группы «Европа для наций» Лоренцо Ребега.
Согласно процедуре, первый тур голосования начнется в 9 часов утра. В случае, если кто-то из кандидатов получит наибольшее количество голосов, он будет избран президентом ЕП уже в первом туре. Если этого не произойдет, состоится второй раунд голосования. Между первым и вторым раундами уже заявленные кандидаты могут отозвать свою кандидатуру, также могут быть выдвинуты другие кандидаты. Затем состоится третий раунд. В случае, если по результатам третьего раунда не будет победителя, в четвертом раунде только двое кандидатов, которые получили наибольшее количество голосов в предыдущем раунде, продолжат соревноваться, и для того, чтобы победить, потребуется простое большинство.
Если оба претендента получат одинаковое количество голосов, то президентом будет избран старший по возрасту кандидат. Сразу после этого Шульц передаст свои полномочия победителю.
После выберут 14 вице-президентов. Пока еще никто не выдвинут на эти должности — имена кандидатов будут оглашены после выборов президента ЕП.
Президент Европейского парламента избирается на два с половиной года – половину срока работы парламента. Действующий парламент был избран 22-25 мая 2014 года и насчитывает 751 депутата от 28 стран-членов ЕС.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Италия, Европарламент, пост, кандидаты
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