Трамп считает, что НАТО очень важно, но устарело

16.01.2017 10:50

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО давно устарело. Об этом он заявил в интервью газетам "The Times" и "Bild", - пишет "Украинская правда".



"Я сказал давным-давно, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, оно устарело, так как было создано много, много лет назад. Во-вторых, страны не финансируют его так, как должны", - отметил Трамп.



По его словам, НАТО устарело, так как "не позаботилось о терроризме". При этом Трамп добавил, что для него "НАТО является очень важным".

Источник: ostro.org.