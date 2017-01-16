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Трамп считает, что НАТО очень важно, но устарело

16.01.2017 10:50
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Трамп считает, что НАТО очень важно, но устарело

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО давно устарело. Об этом он заявил в интервью газетам "The Times" и "Bild", - пишет "Украинская правда". 

"Я сказал давным-давно, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, оно устарело, так как было создано много, много лет назад. Во-вторых, страны не финансируют его так, как должны", - отметил Трамп. 

По его словам, НАТО устарело, так как "не позаботилось о терроризме". При этом Трамп добавил, что для него "НАТО является очень важным". 

 

Источник:  ostro.org.



Теги: США, Донбасс, президент, НАТО
 
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