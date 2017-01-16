У Меркель відреагували на критику Трампа

16.01.2017 17:10

«З великим інтересом» канцлер Німеччини Ангела Меркель прочитала коментар у виданні «Bild», у якому новообраний президент США Дональд Трамп вилив відро критики у її адресу. Про це розповів прес-секретар Меркель Штеффен Зайберт, пише міжнародне видання Reuters, передає replyua.net.

В той самий час він не став коментувати ряд негативних висловлювань з боку Трампа в адресу канцлера Німеччини, зазначивши, що не зважаючи на це, Берлін все одно готовий до тісної співпраці з Вашингтоном. «Наразі ми чекаємо інаугурації Дональда Трампа. Як тільки це станеться, ми відразу почнемо тісну взаємодію з новою Адміністрацією президента», - наголосив Зайберт. В той самий час міністр закордонних справ Німеччини Мартін Шефер зауважив, що наразі важко прогнозувати, якою саме буде політика Трампа по відношенню до Європи та Берліна в цілому, враховуючи всі його публічні висловлювання.

«Все стане на свої місця після того, як в п’ятницю пройде інавгурація. Тоді ми побачимо, яку саме політику обере Дональд Трамп», - зазначив він. Як повідомлялося раніше, обраний президента США Дональд Трамп назвав канцлера Німеччини Ангелу Меркель «проблемним союзником», і порівняв її з Путіним.

Источник: from-ua.com.