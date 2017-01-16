Ученые впервые засняли на видео, как охотится подводный червь-убийца (видео)

16.01.2017 21:30

У червя нет глаз, жертв он чувствует с помощью пяти усиков, которые улавливают движение воды.





Ученые впервые засняли на видео, как охотится пурпурный австралийский червь Eunice aphroditois.

Видеоролик появился на Youtube Smithsonian Channel.

Оказывается, этот хищник достигает двух метров в длину и обитает на морском дне Индо-Тихоокеанской области и Атлантического океана.

Известно, что червь зарывается в грунт, оставляя на поверхности только рот с длинными острыми зубами, которыми он может захватывать крупную рыбу, осьминогов и других животных, уволакивая их в свою нору.

При том, что у червя нет глаз, жертв он чувствует с помощью пяти усиков, которые улавливают движение воды.

После того, как червь схватил свою добычу, он впрыскивает в нее яд, который парализует или убивает ее.

Источник: segodnya.ua.



