Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Италии задержан мафиози из числа наиболее опасных беглецов

16.01.2017 09:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Как сообщает агентство ANSA, итальянские карабинеры сегодня взяли под стражу наркобарона вместе с двумя лицами в арендованном доме.

Преступник был задержан по наводке его брата Фабрицио, который согласился сотрудничать со следствием.

Ницца скрывался от правосудия с 2014 года, он исчез после вынесения ему приговора, согласно которому наркобарон должен был провести за решеткой 6 лет 8 месяцев. Он возглавлял вооруженное крыло мафиозного клана Santapaolas, занимался международной торговлей наркотиками, имел связи с Албанией и Грецией.

Источник: unian.net.



Теги: Донбасс, Италия, мафия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх