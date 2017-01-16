В Италии задержан мафиози из числа наиболее опасных беглецов

16.01.2017 09:01

Как сообщает агентство ANSA, итальянские карабинеры сегодня взяли под стражу наркобарона вместе с двумя лицами в арендованном доме.

Преступник был задержан по наводке его брата Фабрицио, который согласился сотрудничать со следствием.



Ницца скрывался от правосудия с 2014 года, он исчез после вынесения ему приговора, согласно которому наркобарон должен был провести за решеткой 6 лет 8 месяцев. Он возглавлял вооруженное крыло мафиозного клана Santapaolas, занимался международной торговлей наркотиками, имел связи с Албанией и Грецией.



Источник: unian.net.