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В Италии задержан мафиози из числа наиболее опасных беглецов
16.01.2017 09:01
Как сообщает агентство ANSA, итальянские карабинеры сегодня взяли под стражу наркобарона вместе с двумя лицами в арендованном доме.
Преступник был задержан по наводке его брата Фабрицио, который согласился сотрудничать со следствием.
Ницца скрывался от правосудия с 2014 года, он исчез после вынесения ему приговора, согласно которому наркобарон должен был провести за решеткой 6 лет 8 месяцев. Он возглавлял вооруженное крыло мафиозного клана Santapaolas, занимался международной торговлей наркотиками, имел связи с Албанией и Грецией.
Источник: unian.net.
Теги: Донбасс, Италия, мафия
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