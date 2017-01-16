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В России лопнул «антикризисный план»
Новый вариант антикризисного плана на 2017 год, рассматриваемый в правительстве РФ, предусматривает расходы в 107,5 миллиарда рублей, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники в кабинете министров, что в 5 раз меньше чем было.
Предыдущая версия антиризисного плана, поступившая в правительство в конце 2016 года, предусматривала расходы почти в 500 миллиардов рублей, напомнили собеседники издания, пишет Медуза.
Сокращение расходов почти в пять раз, по данным источников, произошло за счет исключения из антикризисного плана приоритетных проектов стоимостью 178,9 миллиарда рублей, а также субсидий регионам на 200 миллиардов рублей.
В антикризисномплане, пишет «Газета.ру», фактически сохранены лишь расходы на предложения Минпромторга по дополнительной поддержке отраслей экономики. Основные затраты - 62,3 миллиарда рублей - предусмотрены на поддержку автопромышленности.
Все структурные меры, как предполагается, будут прописаны в комплексном плане действий правительства до 2025 года, работа над которым уже ведется. План, как сообщил замминистра экономического развития Олег Фомичев, правительство собирается принять в мае 2017 года.
Источник: from-ua.com.
Теги: Россия, Донбасс, антикризисная программа, план
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