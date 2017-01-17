Британия отказывается от участия в едином европейском рынке

17.01.2017 21:40

По словам Мэй, выходя из ЕС, Британия остается европейской страной и будет пытаться создать больше возможностей для соглашений между британским бизнесом и ЕС.

Великая Британия выбрала "жесткий сценарий" и отказалась быть членом общего рынка ЕС. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй на первом детальном выступлении по поводу "брексита". Она заявила, что Великая Британия хочет быть в хороших экономических и торговых отношениях со странами ЕС и при этом все же не быть членом единого европейского рынка. Об этом сообщает BBC.

"Мягкий сценарий", который раньше тоже рассматривался премьером как возможный вариант развития событий, предусматривал сохранение доступа к рынку ЕС, но при таких условиях Британия должна оставить право гражданам ЕС на свободный въезд.

По словам Мэй, выходя из ЕС, Британия остается европейской страной и будет пытаться создать больше возможностей для соглашений между британским бизнесом и ЕС. Она обещает сделать Великую Британию более инвестиционно привлекательной и усилить защиту прав рабочих.

План премьера предполагает 12 шагов, чтобы полностью восстановить границы и выйти из ЕС и единого рынка. После согласования всех пунктов, за "брексит" должны проголосовать две палаты Парламента Британии.

Британский Парламент уже дал согласие на то, чтобы процесс выхода из Евросоюза стартовал к концу марта 2017 года.

Напомним, что 23 июля 2016 года впоследствии референдума Британия вышла из ЕС. Тереза Мэй стала премьером сразу после отставки бывшего премьера Девида Кемерона.

Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп похвалил Великобританию за ее решение бросить ЕС и планирует разработать торговый договор с Британией.

Источник 112.ua