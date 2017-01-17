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Лавров озвучил позицию РФ по Минским соглашениям
17.01.2017 14:50
У России нет никаких намерений переписывать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У меня нет каких-либо намерений их (минские договоренности) переписывать. Они закреплены единогласно принятой резолюцией Совета Безопасности ООН», — сказал Лавров на пресс-конференции.
«Все мировое сообщество повторяет, что альтернативы минским договоренностям не существует», — добавил глава МИД РФ.
Источник Донецкие новости
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, ДНР, ЛНР, Лавров
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