Лавров озвучил позицию РФ по Минским соглашениям

17.01.2017 14:50

У России нет никаких намерений переписывать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У меня нет каких-либо намерений их (минские договоренности) переписывать. Они закреплены единогласно принятой резолюцией Совета Безопасности ООН», — сказал Лавров на пресс-конференции.

«Все мировое сообщество повторяет, что альтернативы минским договоренностям не существует», — добавил глава МИД РФ.

Источник Донецкие новости