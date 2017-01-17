Путин внезапно стал откровенным

17.01.2017 22:40

Случилась очередная гениальная «пятиминутка откровенности» от Владимира Владимировича Путина.

Цицерончик в склепе уже устал ворочаться, когда рус/царь подходит к микрофону).

Так вот, В.В. тезисно и очень даже убедительно доказал… что его совершенно не интересует прошлое и будущее Дональда Джоновича Трампа. И он — Путин — вообще никак не заинтересован в росте влиянии этого самого Трампа…

Всего три тезиса, но каких! Сплошная патриотическая песня «о Друге».

Во-первых, Путин уверен, что недоброжелатели, натренировавшись в Украине, спешно хотят замутить «Украинский майдан » в Вашингтоне. Прямо перед Белым домом. С палатками, баррикадами, дымящими шинами и прочими «печенюшками». Святая вера в «майданы» как единственный двигатель революции).

Во-вторых, оказалось что в Штатах много каких-то мутных людей или, по меткому выражению нынешнего российского самодержца-самородка, «людей с заниженной социальностью», которые упорно распространяют заведомо неправдивый и даже ложный компромат на Трампа. Человек чист как стёклышко.

И в-третьих, русские проститутки, разумеется, самые проститутствующие проститутки в мире, но человек/Трамп, проводивший очень даже яркие конкурсы красоты и путешествовавший по отелю Ритц Карлтон не в качестве кандидата, совершенно ими не пользовался и точно не подпадал под контроль российских спецслужб.

Спорные, все-таки, утверждения.

Трамп и сам как-то заявлял, что он — огненный и рыжеволосый мачо — ни одной приятной девушке прохода не даёт, считая их всех — хорошеньких — прирождёнными куртизанками.

Так зачем же пропускать без облапывания?

Как минимум. А уж российские спецслужбы — как большие любители таблоидного компромата — точно не откажутся при малейшей оказии собрать материальчик на миллиардерчика с американским паспортом.

Впрочем, вопрос в другом: с чего у Владимира Владимировича такое волнение о постороннем человеке? Чтобы лично отмазать его от «Русской проститутки» и предупредить о майдане…

Источник informat.com.ua