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В Брянске задержали мариупольца с патронами из Москвы
17.01.2017 14:10
Брянские таможенники обнаружили у мариупольца, который ехал домой поездом «Москва – Кишинев», 25 охотничьих патронов.
Как сообщили в пресс-службе брянской таможни, картонная коробка с патронами находилась в дорожной сумке среди личных вещей пассажира. Патроны были изъяты и переданы на экспертизу, которая отнесла их к категории боеприпасов пригодными для стрельбы. Они являются спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения.
В отношении перевозчика патронов, проживающего в городе Мариуполь, возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Источник 0629
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Москва, Мариуполь, таможня, патроны
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