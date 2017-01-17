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В Ираке нашли множество российских паспортов боевиков ИГИЛ

17.01.2017 13:50
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В Ираке нашли множество российских паспортов боевиков ИГИЛ

Найденные документы принадлежали выходцам из Северного Кавказа, а также из центральной России.

Военные иракской армии, которые выбили боевиков "Исламского государства" из университета в Мосуле, нашли десятки российский паспортов террористов, сообщает "Диалог.UA".
После освобождения здания учебного заведения, военные провели осмотр помещения и нашли десятки паспортов граждан Российской Федерации, которые воевали на стороне боевиков ИГИЛ.
На видео можно рассмотреть, что среди террористов были выходцы из Северного Кавказа, а также из центральной России.
Иракские военнослужащие утверждают, что обнаруженные документы являются "трофейными" и не принадлежат студентам, учившимся в университете до прихода в город исламистов.
Ранее в сети появилось видео, на котором боевики террористической группировки "Исламское государство" показали брошенную базу российских военных в сирийской Пальмире, на которой осталось множество оружия.
Напомним, наземная операция по освобождению Мосула началась 17 октября. Помимо иракских правительственных сил, в ней участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция во главе с США. 31 октября армия Ирака, спустя две недели боев на окраинах Мосула, сумела войти в город.

Источник Сегодня.ua



Теги: Донбасс, Ирак, Российская Федерация, Кавказ, ИГИЛ
 
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