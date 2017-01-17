В ООН подтвердили, что Янукович просил Россию ввести войска в Украину

17.01.2017 17:30

Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года, в котором он просил Россию ввести войска на территорию Украины. Скан документ генеральный прокурор Юрий Луценко опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Главная военная прокуратура получила от постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина ", - отметил Ю.Луценко. Он подчеркнул, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ. "Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства в госизмене Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", - отметил генпрокурор.

Источник Остров