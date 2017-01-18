Крым является территорией Украины - предвыборная программа кандидата на пост президента России

18.01.2017 15:40

Кандидат в президенты России от оппозиционной партии "Яблоко" Григорий Явлинский в своей предвыборной программе заявил, что Крым является территорией Украины. Об этом говорится в обнародованной его предвыборной программе, - сообщает "Крым.Реалии".

Согласно этому документу, кандидат в президенты России Г.Явлинский, в частности, выступает за прекращение"любых форм силового вмешательства во внутренние дела Украины, а также разжигание и пропаганду войны".

"На высшем государственном уровне декларировать приверженность территориальной целостности Украины и соблюдение Россией взятых на себя международных обязательств. Выполнение этих обязательств в отношении Крыма должно быть неразрывно связано с уважением достоинства и интересов всех жителей полуострова, оно требует специального плана, времени, особого статуса, международных гарантий, международной конференции. Однако это никак не отменяет того факта, что Крым – территория Украины, аннексированная вопреки международному праву и договорам, подписанным и ратифицированным Россией", - говорится в предвыборной программе.

Отмечается, что 2 сентября 2016 года, выступая в телевизионных дебатах на российском телевидения, лидер "Яблока" заявил, что для России воевать с Украиной – это "абсолютный и законченный позор". На встрече с журналистами в мае 2016 года политик призвал государство "сказать, что присоединение Крыма – это незаконное действие, и что Крым – не наш".

Г.Явлинский был выдвинут кандидатом в президенты России на съезде партии ЯБЛОКО в феврале 2016 года.

Источник Остров