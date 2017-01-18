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Почему Ле Пен вынуждена делать заявления о «российском» Крыме
Деньги на избирательную кампанию лидеру французской ультраправой партии "Национальный фронт" и кандидату в президенты Марин Ле Пен может дать только РФ, поэтому она вынуждена делать заявления о "российском" Крыме. Таким мнением в комментарии изданию "ГОРДОН" поделился политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил.
"Заявление Ле Пен по Крыму связано с ее другим заявлением, когда она сообщила, что абсолютно все французские банки отказались финансировать ее избирательную кампанию. Выборы требуют вложения денег, во Франции их Ле Пен никто не дает, а свои тратить ей неохота. Дать деньги Ле Пен может только Россия. Вот и причина ее заявлений по Крыму. Давайте не забывать, что президент Франции является участником переговоров в нормандском формате. Победа Ле Пен на выборах, конечно, не приведет к кардинальному изменению позиции Франции, так как это парламентско-президентская республика. Ее "Национальный фронт" не имеет большинства в обеих палатах", – отметил Чорновил.
По его словам, если Ле Пен станет президентом Франции, нормандский формат окажется разрушенным.
"Тем не менее, в случае ее победы на выборах, нормандский формат будет полностью разрушен. В противном случае она начала бы навязывать позицию Москвы о "внутреннем конфликте" на Донбассе, о том, что РФ – "миротворец" и не более, а Крым – так вообще "российская" территория. Французским избирателям она рассказывает другие вещи. К примеру, что снятие санкций с России будет выгодно бизнесу во Франции. А вот заявления Ле Пен по Крыму расшифровываются просто: "Россия, дай денег!" – подчеркнул политолог.
По его мнению, Ле Пен не будет президентом Франции.
"Я очень сомневаюсь, что она победит на выборах. Против нее могут моментально консолидировать силы враждующие партии – республиканцы и социалисты. Хотя, конечно, случиться может разное. Нужно также понимать, что инициатива запретить ей въезд в Украину касается гражданки и депутата Ле Пен, а не президента. Глава государства, выполняющий функции дипломатического и международно-правового характера, попадает под совершенно другую конвенцию. Есть определенные нормы, согласно которым чиновник может прибыть в страну, запретившую ему въезд. Но это только в том случае, если он участвует в определенных международных мероприятиях", – резюмировал Чорновил.
Марин Ле Пен заявляла, что в случае победы на выборах инициирует выход Франции из Европейского союза и наладит отношения с Россией. Также она считает законной аннексию Россией украинского Крыма. По ее мнению, полуостров "никогда не был украинским".
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Франция
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