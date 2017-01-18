Призрак Путина бродит по Европе

18.01.2017 19:30

Это уже вполне тянет на новую эпическую легенду… «Призрак Путина, шатаясь вразвалочку, бродит по Европе, заглядывая испуганным европейцам через плечо и готовится уничтожить их… электоральную демократию». Вмешиваясь и вмешиваясь в национальные избирательные процессы.

Об этом в швейцарском Давосе громогласно, заговорщицки рассказал Джо Байден, американский вице-президент, который почти экс. Ну, нет никаких сомнений в том, что нынешняя Россия, прозрев от нового дивного мира, в котором можно дистанционно или посредством «вежливых человечков без опознавательных знаков» творить беспредельное, действительно вмешивается в чужие процедуры выборов.

Во-первых, запросто делает это через «русских хакеров». О чем захлёбываются нынче почти все немецкие газеты.

Во-вторых, через тотальную скупку национальных элит. Французы, скажем, уже в очереди драки устраивают за право получить «Русский рубль от Кремля».

В-третьих, через гибридные медийные атаки и прочие симоняновские RT. Честнейшие и совсем непредвзятые.

В-четвёртых, через специальных агентов-девушек с пониженной социальной ответственностью, грамотно размещённых в стратегических отелях. Куда периодически приезжают американские или африканские миллиардеры)…

Вопрос только в одном: почему Байден, вслед за уже экс-шефом Обамой, прозрели по «русскому досье», стоя в выходных дверях? А раньше-то что? Русские играли по правилам? Или Путин меньше пижонил в собственных «мюнхенских речах»?…

Источник informat.com.ua